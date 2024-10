Meteo Latina: di nuovo la pioggia, possibili rovesci e temporali in provincia. E’ allerta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora piogge con rischio rovesci e temporali. Queste le previsioni per le prossime ore nella provincia di Latina e in parte del Lazio. Nelle scorse ore è infatti stata diramata una nuova allerta Meteo gialla che interessa alcune zone della regione a partire dal mattino di martedì 22 ottobre. Latinatoday.it - Meteo Latina: di nuovo la pioggia, possibili rovesci e temporali in provincia. E’ allerta Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora piogge con rischio. Queste le previsioni per le prossime ore nelladie in parte del Lazio. Nelle scorse ore è infatti stata diramata una nuovagialla che interessa alcune zone della regione a partire dal mattino di martedì 22 ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Latina : riecco le piogge - rischio rovesci. Tracollo delle temperature - Come era stato anticipato, la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo che interesserà anche la provincia di Latina, e il resto del Lazio. Come spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, giovedì 17 ottobre “la... (Latinatoday.it)

Meteo Latina : sole e temperature fino a 25 gradi : le previsioni per il fine settimana - Tempo stabile e caldo, con temperature fino a 25 gradi: queste le previsioni per il fine settimana del 12 e 13 ottobre a Latina e nella provincia pontina. Dopo il maltempo che ha interessato il territorio nella prima parte della settimana torna quindi il sole. “Passata l'ultima sfuriata di... (Latinatoday.it)

Meteo Latina : allerta gialla per pioggia e temporali. Rischio anche venti forti - Come era stato anticipato, dopo qualche giorno di tregua torna la pioggia nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. E si alza nuovamente l’attenzione per questa nuova perturbazione che, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com “avrà il compito di favorire l'ingresso sul Mediterraneo dell'aria... (Latinatoday.it)