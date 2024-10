L’obesità in Italia: una patologia sottovalutata e la chirurgia bariatrica come soluzione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La crescente incidenza delL’obesità grave in Italia e nel mondo rappresenta una sfida seria per la salute pubblica. Secondo recenti studi, circa il 11,2% della popolazione Italiana è obesa, eppure la chirurgia bariatrica, che offre soluzioni efficaci per chi necessita di interventi, è ancora sottoutilizzata nel nostro Paese. Di fronte a dati allarmanti, esperti del settore, come Marco Antonio Zappa, past president della Società Italiana di chirurgia delL’obesità e delle Malattie Metaboliche , stanno lanciando un appello per una maggiore consapevolezza e attenzione verso questa problematica. I dati sul sovrappeso e sulL’obesità in Italia I numeri parlano chiaro: in Italia, circa 6,5 milioni di persone sono obese, e si stima che almeno la metà di queste potrebbe candidarsi a un intervento chirurgico. Gaeta.it - L’obesità in Italia: una patologia sottovalutata e la chirurgia bariatrica come soluzione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La crescente incidenza delgrave ine nel mondo rappresenta una sfida seria per la salute pubblica. Secondo recenti studi, circa il 11,2% della popolazionena è obesa, eppure la, che offre soluzioni efficaci per chi necessita di interventi, è ancora sottoutilizzata nel nostro Paese. Di fronte a dati allarmanti, esperti del settore,Marco Antonio Zappa, past president della Societàna didele delle Malattie Metaboliche , stanno lanciando un appello per una maggiore consapevolezza e attenzione verso questa problematica. I dati sul sovrappeso e sulinI numeri parlano chiaro: in, circa 6,5 milioni di persone sono obese, e si stima che almeno la metà di queste potrebbe candidarsi a un intervento chirurgico.

