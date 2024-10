Libano, Israele ha colpito la "banca ombra" di Hezbollah (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al-Qard Al-Hassan è un'istituzione finanziaria libanese, accusata di finanziare le attività del gruppo militante sciita. Adesso però la popolazione più povera rischia di perdere l'accesso a servizi finanziari di base Wired.it - Libano, Israele ha colpito la "banca ombra" di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al-Qard Al-Hassan è un'istituzione finanziaria libanese, accusata di finanziare le attività del gruppo militante sciita. Adesso però la popolazione più povera rischia di perdere l'accesso a servizi finanziari di base

Libertà d’azione per l’Aeronautica e incursioni militari nel sud : ecco le condizioni dettate da Netanyahu per la pace tra Israele e Hezbollah in Libano - Soltanto ieri il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, alleato di Hezbollah, ha dichiarato all’emittente al-Arabiya che la visita dell’inviato Usa, Hochstein, è “l’ultima possibilità prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti” per raggiungere una tregua in Libano ma che Beirut respingerà qualsiasi modifica alla risoluzione n. (Tpi.it)

Libano - da Israele proposta fine guerra - Si chiede inoltre che l'aeronautica militare possa operare nello spazio aereo libanese. Lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. 10. Tel Aviv chiede che l'Idf possa essere "forza attiva" per evitare riarmo e ricostituzione dell'infrastruttura militare di Hezbollah. 40 Israele ha consegnato agli Usa un documento per una soluzione diplomatica che metta fine alla guerra con ... (Televideo.rai.it)

Libano - raid Israele contro le banche di Hezbollah - (Adnkronos) – Attacchi aerei israeliani hanno colpito le filiali della banca al-Quard al-Hassan, accusata di finanziare Hezbollah, nella tarda serata ieri e nelle prime ore di stamattina, nel tentativo di ridurre la capacità del Partito di Dio di finanziare le operazioni militari. Sono stati segnalati almeno 11 attacchi nella periferia meridionale di Beirut, mentre altri […]. (Periodicodaily.com)