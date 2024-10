Lettera43.it - L’annuncio del Cremlino: «Giovedì 24 ottobre l’incontro tra Putin e Guterres»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ai margini del vertice dei Brics, al quale parteciperà anche il leader cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimirsi incontrerà con il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio24. Ad annunciarlo lo stesso, tramite il consigliere presidenziale Yury Ushakov in un briefing con la stampa a Mosca. I due non si incontravano dell’aprile 2022, ovvero dopo l’inizio dell’offensiva in Ucraina. Lo zar avrò modo di confrontarsi anche il presidente indiano Narendra Modi e il cinese XI Jinping il 22, l’iraniano Pezeshkian e il turco Erdogan il 23, e infine anche il palestinese Mahmoud Abbas il 24. Articolo completo:del: «24tra» dal blog Lettera43