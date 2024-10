Lettera43.it - La storia di Shirel Golan, sopravvissuta al massacro del 7 ottobre e morta suicida a 22 anni

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Eraaldel 7di Hamas al Nova Festival, dove centinaia di ragazzi riuniti a Reim per partecipare al rave furono presi in ostaggio dai terroristi. Ma, nel giorno del suo 22esimo compleanno, si √® tolta la vita nella sua casa a Porat, vicino a Netanya. √ą ladell‚Äôisraeliana, comune a molti giovani testimoni delle atrocit√† di quel giorno. Lei e il suo compagno Adi avevano prima raggiunto un‚Äôauto con cui avevano cercato di scappare, ma erano rimasti bloccati come la maggior parte delle persone. Allora si erano nascosti sotto un cespuglio rimanendo l√¨ per ore, fino a quando un agente di polizia non li ha individuati e portati via con s√©.¬†Poco prima la coppia stava per salire a bordo di un mezzo con altri giovani che sono andati incontro a un destino di rapimento e morte.