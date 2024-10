Juventus-Stoccarda, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) A caccia del tris. La Juventus, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, cerca la terza vittoria consecutiva in Champions League nella sfida con lo Stoccarda, in programma martedì 22 ottobre alle 21 all'Allianz Stadium. I bianconeri, nelle due precedenti uscite europee, hanno avuto la Today.it - Juventus-Stoccarda, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A caccia del tris. La, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, cerca la terza vittoria consecutiva in Champions League nella sfida con lo, in programma martedì 22 ottobre alle 21 all'Allianz Stadium. I bianconeri, nelle due precedenti uscite europee, hanno avuto la

Juventus - le condizioni di McKennie : le ultime in vista dello Stoccarda in Champions League - Sono già diversi gli indisponibili per ragioni fisiche e muscolari in casa bianconera, tra cui il centrocampista Weston McKennie. Reduce da un infortunio rimediato in Nazionale negli Stati […]. Ecco come sta il centrocampista della Juventus alla vigilia della gara europea contro lo Stoccarda La Juventus di Thiago Motta sogna di svuotare l’infermeria il prima possibile. (Calcionews24.com)

Juventus - tre novità per lo Stoccarda : 2 negative. Orizzonte Inter! - Adesso un’altra avversaria tedesca, che in Bundesliga è appena decima con nove punti all’attivo. Domenica ci sarà la sfida contro l’Inter. Nelle prime due partite hanno trionfato due vittorie contro PSV Eindhoven per 3-1 e Lipsia per 2-3. Da capire se saranno a disposizione contro l’Inter. ULTIME – La Juventus si appresta a preparare la partita di Champions League contro lo Stoccarda, che si ... (Inter-news.it)

Juventus-Stoccarda in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Sarà visibile anche su NOW per gli abbonati al pacchetto NOW Sport. 90. 00 di martedì 22 ottobre si gioca Juventus-Stoccarda, partita in programma per la terza giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. (Ascoltitv.it)