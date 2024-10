Jesi, una festa a teatro per i cento anni della prima scuola professionale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 21 ottobre 2024 - Tutto pronto e già sold out, sia la platea che i palchi, per la grande festa al teatro Pergolesi con le autorità regionali, comunali, dell’ufficio scolastico Regionale e del mondo produttivo locale per il centenario dell’istituto professionale di Jesi. È stata la prima scuola professionale della città, quella istituita nel 1924 e inaugurata nell’attuale sede di via Raffaello Sanzio. Inizialmente nata come “scuola di Arti e Mestieri”, ha preso il nome, nel 1962, di “Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato” ed è stata intitolata, nel 1999, all’industriale Egisto Pieralisi, fondatore, con i fratelli, di una società per la fabbricazione di macchine industriali diventata leader mondiale del settore. Ilrestodelcarlino.it - Jesi, una festa a teatro per i cento anni della prima scuola professionale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Ancona), 21 ottobre 2024 - Tutto pronto e già sold out, sia la platea che i palchi, per la grandealPergolesi con le autorità regionali, comunali, dell’ufficio scolastico Regionale e del mondo produttivo locale per il centenario dell’istitutodi. È stata lacittà, quella istituita nel 1924 e inaugurata nell’attuale sede di via Raffaello Sanzio. Inizialmente nata come “di Arti e Mestieri”, ha preso il nome, nel 1962, di “Istitutoper l’Industria e l’Artigianato” ed è stata intitolata, nel 1999, all’industriale Egisto Pieralisi, fondatore, con i fratelli, di una società per la fabbricazione di macchine industriali diventata leader mondiale del settore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jesi / Panathlon - festa per il campione del mondo di pattinaggio su strada Casellati - Un giovane posato e responsabile e l’emulazione, in territori già coltivati, fa ben sperare per il futuro. Il Panathlon Club di Jesi ha organizzato una vera e propria festa intorno al giovane, al suo allenatore Patrizio Fattori, alla famiglia ed alle numerose presenze che hanno arricchito la serata conviviale al Circolo Cittadino di Jesi non solo per festeggiare l’atleta e il pattinaggio ... (Vallesina.tv)

San Paolo di Jesi - ecco l'antipasto della Festa del vì de visciola - Interverranno alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Agnese Testadiferro: Chiara Biondi, assessore Regione Marche, Emiliano Pigliapoco, già presidente Federalberghi Marche, Alberto Mazzoni, Direttore Imt (Istituto Marchigiano di Tutela Vini), Giorgio Pasanisi, direttore commerciale cantina Umani Ronchi, Erick Wempe, presidente associazione Cupramontana Accoglie, Ilaria Cappellacci, Food ... (Ilrestodelcarlino.it)

Jesi 'no all'impianto Edison. manifestazione sotto il palazzo della Provincia - Chiediamo alla Provincia di pronunciarsi contro la realizzazione dell’impianto e di far si che questa scelta sia la base di partenza per riportare al centro delle politiche di governo del territorio il tema dell’Area ad Elevato Rischio Ambientale e dell’urgenza di un effettivo, credibile e tempestivo Piano di Risanamento. (Ilrestodelcarlino.it)