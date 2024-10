Il Papa esprime riserve sull’ordinazione delle donne al diaconato durante il Sinodo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente incontro del Sinodo ha portato alla luce importanti chiarimenti sulla questione del diaconato femminile. durante l’assemblea, il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Cardinale Victor Manuel Fernandez, ha comunicato il pensiero del Papa riguardo a questo tema delicato. Secondo le parole del Cardinal Fernandez, il Pontefice ha indicato che al momento non è opportuno intraprendere un dibattito sull’ordinazione delle donne al diaconato, sottolineando che la questione non è attualmente “matura”. Questo annunciato chiarimento ha suscitato diverse reazioni tra i membri del Sinodo e ha acceso discussioni tra i sostenitori e i critici di un eventuale cambiamento nella dottrina. Gaeta.it - Il Papa esprime riserve sull’ordinazione delle donne al diaconato durante il Sinodo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente incontro delha portato alla luce importanti chiarimenti sulla questione delfemminile.l’assemblea, il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Cardinale Victor Manuel Fernandez, ha comunicato il pensiero delriguardo a questo tema delicato. Secondo le parole del Cardinal Fernandez, il Pontefice ha indicato che al momento non è opportuno intraprendere un dibattitoal, sottolineando che la questione non è attualmente “matura”. Questo annunciato chiarimento ha suscitato diverse reazioni tra i membri dele ha acceso discussioni tra i sostenitori e i critici di un eventuale cambiamento nella dottrina.

