Highlights Serie A | Lecce-Fiorentina 0-6 Colpani si sblocca ed è goleada!

Lecce-Fiorentina, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 0-6 con i primi due gol di Andrea Colpani in campionato. Di seguito gol e Highlights della sfida. goleada – La Fiorentina vince per 6-0 contro il Lecce e si diverte al Via del Mare. La partita per la viola inizia nel peggiore dei modi perché Albert Gudmundsson è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al minuto 20 comunque si sblocca il match e a farlo è Danilo Cataldi, che con il piatto destro tira sul primo palo prendendo controtempo Wladimiro Falcone. Al 34? segna il primo gol stagionale anche Andrea Colpani, che sfrutta un errore in uscita del portiere avversario calciando di sinistro verso la sua destra. Antonino Gallo fa un disastro al 43? e da ultimo uomo riceve l'espulsione. Cataldi chiude i conti segnando una punizione da maestro.

