361magazine.com - Grande Fratello, Yulia e il rapporto Giglio: nuovi retroscena e confessioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024)e ilcone nuove. La modella si sfoga con Lorenzo Spolverato in attesa della puntata di questa sera, iltranon ha ancora preso una forma. La modella e il concorrente si stanno conoscendo all’interno della Casa più spiata d’Italia e tra un’incertezza e l’altra, vivono entrambi col freno a mano tirato. Cosa accadrà in vista della puntata di questa sera?riceverà in Casa qualche inedita sorpresa poiché è a rischio eliminazione? Leggi anche Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: Sonia Bruganelli, Fedez, Anna Tatangelo e Liam Payne Le dichiarazioni della modella Nelle ultime ore la modella chiacchierando con Lorenzo ha confessato: “Adesso, siamo in buoni rapporti, ma non ci sono certezze. Non sono lì a farmi un castello, né a farmi dei piani”.