Grande Fratello, Iago, Jessica e Mariavittoria ironizzano sul flirt tra Shaila e Javier (ma non sanno ancora che…) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sin dal principio di questa edizione di Grande Fratello, la ballerina Shaila Gatta ha tenuto le redini del più discusso triangolo amoroso. Dapprima interessata sia al pallavolista Javier Martinez che al modello Lorenzo Spolverato, si è poi decisa ad approfondire la conoscenza soltanto con il primo. Non senza ulteriori ripensamenti nel corso delle puntate. Attualmente l'ex velina sembra aver preso la sua decisione, nonostante un confronto commosso con Spolverato. La sua relazione con Martinez sembra ormai decollata: i due, nel buio della notte e del piumone, si sarebbero scambiati qualche giorno fa il loro primo bacio appassionato e, proprio stanotte, sembrerebbero essere andati oltre. Il resto della Casa, però, non conosce gli sviluppi della loro liaison: i due, infatti, alla luce del sole appaiono soltanto molto vicini, ma non si lasciano mai andare ad evidenti effusioni.

