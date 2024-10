Giustizia, alta tensione governo-toghe. L'intervento di Mattarella: «Serve collaborazione» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da una parte i magistrati, che denunciano i «toni di aggressione senza precedenti» del governo e dicono di temere azioni disciplinari da parte del Guardasigilli Carlo Nordio. Ilmessaggero.it - Giustizia, alta tensione governo-toghe. L'intervento di Mattarella: «Serve collaborazione» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da una parte i magistrati, che denunciano i «toni di aggressione senza precedenti» dele dicono di temere azioni disciplinari da parte del Guardasigilli Carlo Nordio.

Scontro governo-giudici - il richiamo di Mattarella : “Le istituzioni non si limitino a visioni di parte” - Resta alta la tensione tra governo e magistratura, dopo lo scontro sul trattenimento dei 12 migranti in Albania. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato il richiamo alle istituzioni affinché collaborino e "non si limitino a visioni di parte".Continua a leggere . (Fanpage.it)

