Estra senza coach, gioco e idee. La Reyer sbanca il PalaCarrara (Di lunedì 21 ottobre 2024) Estra 64 UMANA 77 Estra : Christon 15, Della Rosa, Anumba 2, Childs 5, Rowan 11, Forrest 12, Silins 17, Brajkovic 2, Saccaggi, Benetti, Boglio ne, Cemmi ne. All. Valerio. UMANA Reyer VENEZIA: Tessitori 8, McGruder 6, Casarin, Moretti 11, Ennis 12, Kabengele 9, Wheatle 4, Simms 17, Witjer10, Lever ne, Fernandez ne, Janelidze ne. All. Spahja. Arbitri: Rossi, Gonella, Valleriani. Parziali: 18-20; 32-34; 49-58. Note – Tiri da 2: Pistoia 17/43, Venezia 30/44. Tiri da 3: Pistoia 6/20, Venezia 4/20. Tiri liberi: Pistoia 12/15, Venezia 5/8. Rimbalzi: Pistoia 32, Venezia 39. Il primo scossone arriva a poche ore dalla palla a due: Dante Calabria colpito da un virus gastrointestinale è costretto ad alzare bandiera bianca. Lanazione.it - Estra senza coach, gioco e idee. La Reyer sbanca il PalaCarrara Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)64 UMANA 77: Christon 15, Della Rosa, Anumba 2, Childs 5, Rowan 11, Forrest 12, Silins 17, Brajkovic 2, Saccaggi, Benetti, Boglio ne, Cemmi ne. All. Valerio. UMANAVENEZIA: Tessitori 8, McGruder 6, Casarin, Moretti 11, Ennis 12, Kabengele 9, Wheatle 4, Simms 17, Witjer10, Lever ne, Fernandez ne, Janelidze ne. All. Spahja. Arbitri: Rossi, Gonella, Valleriani. Parziali: 18-20; 32-34; 49-58. Note – Tiri da 2: Pistoia 17/43, Venezia 30/44. Tiri da 3: Pistoia 6/20, Venezia 4/20. Tiri liberi: Pistoia 12/15, Venezia 5/8. Rimbalzi: Pistoia 32, Venezia 39. Il primo scossone arriva a poche ore dalla palla a due: Dante Calabria colpito da un virus gastrointestinale è costretto ad alzare bandiera bianca.

