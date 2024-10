Elezioni Usa 2024, il chiarimento di McDonald’s dopo lo show di Trump in un suo fast food: «Non sosteniamo nessun candidato» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Donald Trump che consegna i sacchetti ai clienti allo sportello del McDrive. Oppure in cucina, a friggere le patatine. È l’ultima frontiera degli show elettorali del candidato repubblicano: Trump ha riempito i suoi social di contenuti girati all’interno di un ristorante McDonald’s. La catena di fast food, tuttavia, ha voluto precisare: «Non sosteniamo nessun candidato» alle Elezioni del prossimo 5 novembre. In un messaggio rivolto ai suoi dipendenti e pubblicato dall’Associated Press, McDonald’s ha detto che «il gestore di un punto vendita alla periferia di Filadelfia, Derek Giacomantonio, ha contattato la società dopo aver appreso del desiderio di Trump. Il gruppo ha accettato di ospitarlo». In seguito, però, McDonald’s ha voluto chiarire che l’invito all’ex presidente non è da interpretarsi come un endorsement. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Donaldche consegna i sacchetti ai clienti allo sportello del McDrive. Oppure in cucina, a friggere le patatine. È l’ultima frontiera deglielettorali delrepubblicano:ha riempito i suoi social di contenuti girati all’interno di un ristorante. La catena di, tuttavia, ha voluto precisare: «Non» alledel prossimo 5 novembre. In un messaggio rivolto ai suoi dipendenti e pubblicato dall’Associated Press,ha detto che «il gestore di un punto vendita alla periferia di Filadelfia, Derek Giacomantonio, ha contattato la societàaver appreso del desiderio di. Il gruppo ha accettato di ospitarlo». In seguito, però,ha voluto chiarire che l’invito all’ex presidente non è da interpretarsi come un endorsement.

