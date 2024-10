Dunlop e la svolta sostenibile | nuovo packaging stessa palla!

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Il marchio giapponese dà unacambiando ildi tutte le sue palle da tennis. Il pianeta ha bisogno di tali azioni, di certo solo questa non salverà la Terra ma siamo convinti che sono proprio questi piccoli grandi gesti che, se sommati, possono mettere le fondamenta per un futuro migliore, o semplicemente per un futuro. Il corpo del tubo passa dall'alluminio alla plastica riciclata, il tappo dalla plastica alla carta riciclata. All'interno del tubo trasparente, le grafiche saranno in carta riciclata e removibile, punto fondamentale per un riciclo pulito e ordinato. In poche parole, una volta che il tubo verrà aperto e le palle utilizzate ed esauste, la plastica verrà buttata separatamente dalla carta interna e dal tappo.