Bomba calciomercato Juventus offerta clamorosa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lapotrebbe ricevere nei prossimi mesi un’per Dusan. L’Arsenal, sarebbe in pole per provare a strapparlo ai bianconeri. Intanto sul rinnovo di contratto non si registrano novità. Dusan non sembra disposto a scendere sotto i 10 milioni di euro l’anno e questo ovviamente non fa altro che allontanare le parti. La notizia del giorno è questa: i Gunners sembrano decisi a portare Vlahovic in Premier League. E se è la somma a fare il totale, grande attenzione andrà fatta anche per quel che concerne il possibile sostituto. Che la, avrebbe già individuato. Stiamo parlando di Zirkzee. Che potrebbe arrivare a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. E’ una voce questa, che raccogliamo con – sempre – maggiore insistenza. Ma non solo.