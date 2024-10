Black point, via libera agli interventi per due incroci pericolosi su via Cristoforo Colombo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due degli incroci più pericolosi di via Cristoforo Colombo saranno messi in sicurezza. La giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per intervenire sull'intersezione tra via Cristoforo Colombo e piazzale dell’Agricoltura e di quella tra via Cristoforo Colombo e via Padre Semeria-via Romatoday.it - Black point, via libera agli interventi per due incroci pericolosi su via Cristoforo Colombo Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due deglipiùdi viasaranno messi in sicurezza. La giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per intervenire sull'intersezione tra viae piazzale dell’Agricoltura e di quella tra viae via Padre Semeria-via

Nuovi progetti per la sicurezza stradale : interventi sulla via Cristoforo Colombo - Una novità rilevante riguarderà anche l’implementazione di un attraversamento ciclabile che collegherà l’intera lunghezza di via Cristoforo Colombo, integrando in modo efficace le piste ciclabili già presenti. Ulteriori miglioramenti saranno effettuati per ridurre la lunghezza degli attraversamenti degli incroci da 42 a 35 metri, limitando il tratto di attraversamento scoperto a un massimo di 9 ... (Gaeta.it)

