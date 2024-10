Australia, re Carlo contestato da senatrice aborigena Thorpe: "Genocida, ridacci la nostra terra, non sei il nostro sovrano" - VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il viaggio di Carlo III in Australia si è concluso con una protesta decisamente accese: la senatrice Lidia Thorpe ha iniziato ad urlare contro il sovrano prima di essere allontanata dalla sala Re Carlo III è stato contestato da una senatrice aborigena durante il suo discorso a Canberra, nell' Ilgiornaleditalia.it - Australia, re Carlo contestato da senatrice aborigena Thorpe: "Genocida, ridacci la nostra terra, non sei il nostro sovrano" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il viaggio diIII insi è concluso con una protesta decisamente accese: laLidiaha iniziato ad urlare contro ilprima di essere allontanata dalla sala ReIII è statoda unadurante il suo discorso a Canberra, nell'

