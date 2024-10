Atalanta-Celtic: estesi i divieti di vendita e somministrazione di alcolici (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ORDINANZA. In occasione della partita di Champions League tra Atalanta e Celtic che si svolgerà mercoledì 23 ottobre alle 18.45, il comune di Bergamo ha esteso il perimetro e l’orario delle limitazioni alla somministrazione e vendita di alcolici. Tutti i dettagli e l’ordinanza. Ecodibergamo.it - Atalanta-Celtic: estesi i divieti di vendita e somministrazione di alcolici Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ORDINANZA. In occasione della partita di Champions League trache si svolgerà mercoledì 23 ottobre alle 18.45, il comune di Bergamo ha esteso il perimetro e l’orario delle limitazioni alladi. Tutti i dettagli e l’ordinanza.

Atalanta - torna l’allarme difesa : Kolasinac e Hien a rischio col Celtic in Champions - CALCIO. I due centrali nerazzurri sono alle prese con l’influenza e sono in dubbio per la gara di mercoledì 23 ottobre alle 18.45 al Gewiss Stadium contro gli scozzesi. Gasp va verso il 3-4-1-2, possibile il rilancio dal 1’ di Samardzic. (Ecodibergamo.it)

Atalanta-Celtic e Young Boys-Inter in Champions : dove vederle in streaming e in Tv - Il match tra Young Boys e Inter sarà trasmesso su Amazon Prime Video mercoledì 23 ottobre con calcio d’inizio alle 21. Non è la prima volta, invece, che la formazione di Glasgow affronta un’italiana: contro i club del nostro Paese ha perso le ultime sette partite in Champions, con un bilancio complessivo di 15 gol subiti e solo uno segnato e l’ultima vittoria risale al 2007, 2-1 contro il Milan. (Quifinanza.it)

Atalanta-Celtic : formazioni - dove vederla in tv e streaming - Terzo turno di Champions per i campioni d`Europa in carica che mercoledì sera in casa affrontano il Celtic di Rodgers. Negli ultimi tredici... (Calciomercato.com)