Ancora allerta meteo in Emilia Romagna | è rossa nel Ferrarese per la piena del Po

Bologna, 21 ottobre 2024 - Attenzione Ancora alta per la situazione meteorologica in Emilia Romagna che dopo l'alluvione del 19 e 20 ottobre deve fare i conti con disagi e danni importanti che il maltempo ha causato in numerosi territori della regione. Arpae ha diramato una nuova allerta per domani martedì 22 ottobre. L'allerta sarà rossa per piene dei fiumi nelle province di Ferrara; arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna; per criticità idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna. Il codice giallo nelle diverse zone si riferisce alle criticità causate dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Almeno fino a mercoledì è prevista Ancora pioggia.

