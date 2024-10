Allarme infortuni Inter, da Calhanoglu ad Acerbi: la situazione per Champions e Juve (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il doppo infortunio di ieri all’Olimpico, l’Inter è sempre più alle prese con l’emergenza infortuni soprattutto a centrocampo L’Inter la spunta in qualche modo in casa della Roma, vincendo 1-0 grazie a una rete di Lautaro Martinez intorno all’ora di gioco. I nerazzurri sfruttano un duplice errore dei giallorossi, prima Zalewski che dà il via al contropiede e poi soprattutto Celik che commette un’ingenuità clamorosa quasi aggiustando il pallone all’argentino. Al netto di una partita equilibrata, che ha visto una Roma con buoni segnali ma ancora inconcludente, contro un’Inter spenta e scarica ma comunque più forte. Di certo molto ha giocato la doppia sostituzione nella prima mezz’ora a cui Inzaghi è stato costretto, rinunciando a due pilastri come Calhanoglu e Acerbi. Calciomercato.it - Allarme infortuni Inter, da Calhanoglu ad Acerbi: la situazione per Champions e Juve Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il doppoo di ieri all’Olimpico, l’è sempre più alle prese con l’emergenzasoprattutto a centrocampo L’la spunta in qualche modo in casa della Roma, vincendo 1-0 grazie a una rete di Lautaro Martinez intorno all’ora di gioco. I nerazzurri sfruttano un duplice errore dei giallorossi, prima Zalewski che dà il via al contropiede e poi soprattutto Celik che commette un’ingenuità clamorosa quasi aggiustando il pallone all’argentino. Al netto di una partita equilibrata, che ha visto una Roma con buoni segnali ma ancora inconcludente, contro un’spenta e scarica ma comunque più forte. Di certo molto ha giocato la doppia sostituzione nella prima mezz’ora a cui Inzaghi è stato costretto, rinunciando a due pilastri come

Inter - allarme infortuni : 2 speranze su 4 dopo Acerbi e Calhanoglu - Oggi altri due fastidi muscolari, gli ennesimi pur essendo soltanto al 20 ottobre. Credo che possa partire martedì per Berna, Almeno si proverà a portarlo, poi valutare lì. È la progressione degli infortuni dell’Inter, squadra che da luglio (anzi, da giugno con la frattura di Tajon Buchanan in Copa América) sta pagando a carissimo prezzo i tantissimi – troppi – problemi fisici. (Inter-news.it)

Quattro infortuni in un giorno : allarme totale per i match di Serie A e Champions - Un poker di ko che ridisegna il Bologna e tiene in ansia Italiano, il quale ha però diramato anche l’elenco dei convocati: Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Vincenzo Italiano fa infatti la conta degli infortunati per la prossima sfida del suo Bologna contro il Genoa. itNel comunicato odierno diramato dalla società felsinea si legge chiaramente che per la partita contro il Genoa di ... (Calciomercato.it)

Tegola Inter - allarme in nazionale : infortunio e cambio obbligato - Una partita, però, sporcata da quanto avvenuto nel corso della ripresa ad un quarto d’ora dal triplice fischio. Ancora da stabilire l’entità del problema avvertito ed eventualmente quali potrebbero essere i tempi di recupero. Grande apprensione in casa nerazzurra in attesa degli esami strumentali che verranno svolti nelle prossime ore e che faranno chiarezza in vista del prossimo match di ... (Calciomercato.it)