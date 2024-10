Al-Hilal, si rivede Neymar: in campo al 77? dopo oltre un anno out per infortunio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo del calcio riabbraccia uno dei protagonisti più importanti degli ultimi anni: parliamo di Neymar, che quest’oggi ha fatto il suo ritorno in campo dopo un’assenza lunghissima di oltre un anno per infortunio. Il brasiliano, infatti, nella sfida tra Brasile e Uruguay del 17 ottobre 2023 aveva rimediato la rottura del legamento e del menisco. Ora, il ritorno in campo con l’Al-Hilal al 77? della sfida di Champions League contro l’Al-Ain. Una partita a dir poco pirotecnica, terminata 4-5 per l’Al-Hilal, con due triplette: tra i padroni di casa si è distinto Rahimi, mentre per gli ospiti a segnare tre gol è stato Salem Al-Dawsari. Neymar è entrato sul risultato di 3-5, ed è anche andato vicino al gol con un tiro-cross che è uscito di poco. Al-Hilal, si rivede Neymar: in campo al 77? dopo oltre un anno out per infortunio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo del calcio riabbraccia uno dei protagonisti più importanti degli ultimi anni: parliamo di, che quest’oggi ha fatto il suo ritorno inun’assenza lunghissima diunper. Il brasiliano, infatti, nella sfida tra Brasile e Uruguay del 17 ottobre 2023 aveva rimediato la rottura del legamento e del menisco. Ora, il ritorno incon l’Al-al 77? della sfida di Champions League contro l’Al-Ain. Una partita a dir poco pirotecnica, terminata 4-5 per l’Al-, con due triplette: tra i padroni di casa si è distinto Rahimi, mentre per gli ospiti a segnare tre gol è stato Salem Al-Dawsari.è entrato sul risultato di 3-5, ed è anche andato vicino al gol con un tiro-cross che è uscito di poco. Al-, si: inal 77?unout perSportFace.

