A Quiet Place The Road Ahead: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 21 ottobre 2024) “A Quiet Place: The Road Ahead” tenta di tradurre l’inQuietante tensione della famosa serie cinematografica in un’esperienza videoludica, promettendo un survival horror basato sul silenzio e sulla furtività. Tuttavia, nonostante le premesse intriganti, il gioco risente di diversi problemi tecnici e di design che ne compromettono la riuscita. A Quiet Place The Road Ahead Recensione Uno degli aspetti più evidenti riguarda i bug, che affiorano fin dalle prime fasi di gioco e minano seriamente l’immersione. Le creature, che dovrebbero rappresentare una minaccia costante e terrificante, spesso si comportano in maniera imprevedibile e incoerente. Capita di essere attaccati senza preavviso o motivo apparente, spezzando la logica che dovrebbe guidare l’azione basata sui suoni. Gamerbrain.net - A Quiet Place The Road Ahead: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) “A: The” tenta di tradurre l’inante tensione della famosa serie cinematografica in un’esperienza videoludica, promettendo un survival horror basato sul silenzio e sulla furtività. Tuttavia, nonostante le premesse intriganti, il gioco risente di diversi problemi tecnici e di design che ne compromettono la riuscita. ATheUno degli aspetti più evidenti riguarda i bug, che affiorano fin dalle prime fasi di gioco e minano seriamente l’immersione. Le creature, che dovrebbero rappresentare una minaccia costante e terrificante, spesso si comportano in maniera imprevedibile e incoerente. Capita di essere attaccati senza preavviso o motivo apparente, spezzando la logica che dovrebbe guidare l’azione basata sui suoni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Quiet Place The Road Ahead : Recensione - Gameplay Trailer e Sceenshot - Per chi è alla ricerca di un’esperienza survival horror immersiva, il titolo potrebbe richiedere ulteriori patch e miglioramenti prima di poter essere consigliato. A causa di ciò, l’intero pacchetto si trascina, offrendo pochi momenti di vera suspense o novità che giustifichino la durata complessiva del titolo. (Gamerbrain.net)

A Quiet Place : The Road Ahead - pubblicato il trailer di lancio pieno di momenti di tensione - <!-- --> . Ricordiamo infatti che proprio come avviene nei film della saga cinematografica, anche in A Quiet Place: The Road Ahead è necessario non fare il rumor, visto che le temibili e terrificanti creature che hanno invaso il mondo intero sono caratterizzate da un udito decisamente sviluppato, in grado di percepire anche il suono più flebile. (Game-experience.it)

A Quiet Place : Il nuovo Horror italiano vi invita a non fare rumore - co/elwcPFnlE9. They’re coming for you. twitter. pic. Che si tratti di un colpo di tosse, una porta che si chiude, un bisbiglio o una qualsiasi altra cosa, quando vi troverete in prossimità di una creatura, potrebbe risultare fatale. netIl nuovo Horror italiano porrà il microfono al centro della scena Come da nome, fare silenzio o per lo meno evitare di fare quanto più rumore possibile, ... (Gamerbrain.net)