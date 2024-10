WWE: Annunciato il prossimo match di Meiko Satomura (Di domenica 20 ottobre 2024) Continuano le collaborazioni tra WWE e federazioni straniere e in particolare con il Giappone. Nei mesi scorsi, IYO SKY ha sfidato Utami Hayashishita nella neonata federazione Marigold, mentre Tavion Heights e Josh Briggs hanno preso parte al torneo N-1 della Pro Wrestling NOAH. Ed è di oggi l’annuncio di un incontro tra un’atleta di STARDOM e una leggenda del wrestling giapponese, ancora sotto contratto con la WWE: Meiko Satomura. La sfida a un’ex campionessa STARDOM Come Annunciato su Twitter dalla Sendai Girls Pro Wrestling, la leggenda del wrestling giapponese affronterà Saori Anou, ex campionessa femminile della federazione e attuale atleta di STARDOM, in cui ha vinto diverse cinture. L’incontro si terrà il 9 novembre a Niigata, all’interno dell’evento Big Show della Senjo. Zonawrestling.net - WWE: Annunciato il prossimo match di Meiko Satomura Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Continuano le collaborazioni tra WWE e federazioni straniere e in particolare con il Giappone. Nei mesi scorsi, IYO SKY ha sfidato Utami Hayashishita nella neonata federazione Marigold, mentre Tavion Heights e Josh Briggs hanno preso parte al torneo N-1 della Pro Wrestling NOAH. Ed è di oggi l’annuncio di un incontro tra un’atleta di STARDOM e una leggenda del wrestling giapponese, ancora sotto contratto con la WWE:. La sfida a un’ex campionessa STARDOM Comesu Twitter dalla Sendai Girls Pro Wrestling, la leggenda del wrestling giapponese affronterà Saori Anou, ex campionessa femminile della federazione e attuale atleta di STARDOM, in cui ha vinto diverse cinture. L’incontro si terrà il 9 novembre a Niigata, all’interno dell’evento Big Show della Senjo.

