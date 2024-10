Umbria, la colf svaligia la casa: bottino di 10mila euro (Di domenica 20 ottobre 2024) I gioielli spariscono. Le indagini dei carabinieri dopo la denuncia di furto da parte dei padroni di casa non avevano evidenziato particolari anomalie. Nessuna effrazione a porte o finestre, nessuna traccia di rilievo. L’unico elemento di “novità” era la colf, appena assunta. Referenziatissima Perugiatoday.it - Umbria, la colf svaligia la casa: bottino di 10mila euro Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I gioielli spariscono. Le indagini dei carabinieri dopo la denuncia di furto da parte dei padroni dinon avevano evidenziato particolari anomalie. Nessuna effrazione a porte o finestre, nessuna traccia di rilievo. L’unico elemento di “novità” era la, appena assunta. Referenziatissima

Medioriente : Casa Bianca - nessuna conferma Onu consapevole di nascondigli Hezbollah - (LaPresse) – La Casa Bianca “non può confermare” che “l’Onu fosse consapevole” che Hezbollah nascondeva una propria “infrastruttura” sotto gli edifici delle Nazioni Unite. “Ma questo – ha aggiunto Kirby – non diminuisce la nostra preoccupazione per le vite dei peacekeeper dell’Onu”. . Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ... (Lapresse.it)

“Ai talent prima eravamo tutti ‘scappati di casa’ - oggi hanno successo sui social ma nessuna esperienza musicale” : lo sfogo di Valerio Scanu - La tesi del cantante sardo è la stessa che sostiene Annalisa Minetti, anche lei presente in studio. Raggiunse la fama nel 2009 e, in un anno, la sua carriera cambiò drasticamente. Noi arrivavamo dai piano bar e cantavamo per 5/6 ore di fila”, spiega la cantante a Caterina Balivo. Con il secondo posto ad Amici, Valerio Scanu iniziò a scalare rapidamente le classifiche musicali e nel 2010 vinse ... (Ilfattoquotidiano.it)

Freni - per il centrodestra la casa è sacra - nessuna tassa - La casa per il centrodestra è sacra e nessuno la tasserà". "Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c'è scritto nel Psb (siamo a pagina 156 ultimo capoverso) per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. . L'ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, nella replica sul Piano strutturale di bilancio in discussione al Senato. (Quotidiano.net)