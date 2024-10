Udine beffa la Wegreenit Urania Milano sulla sirena (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo una partita sfortunata, con Leggio che esce di scena dopo pochi minuti con il forfait pre gara di Gentile, la Wegreenit viene beffata sulla sirena da Udine. La corazzata friulana è stata tenuta in scacco per larghi tratti dai Wildcats che, nonostante le difficoltà , hanno solo sfiorato Milanotoday.it - Udine beffa la Wegreenit Urania Milano sulla sirena Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo una partita sfortunata, con Leggio che esce di scena dopo pochi minuti con il forfait pre gara di Gentile, lavienetada. La corazzata friulana è stata tenuta in scacco per larghi tratti dai Wildcats che, nonostante le difficoltà , hanno solo sfiorato

Una rimonta incredibile negli ultimi 40 secondi regala all’Apu la vittoria sull’Urania Milano - L’MVP bianconero è Francesco Stefanelli, autore di una prestazione da 14 punti (3/4 da due, 1/3 da tre) per una valutazione complessiva di 16 ... (udinetoday.it)

A2 - Che finale a Udine! Stefanini sulla sirena stende l'Urania Milano - Pochi giorni dopo la sconfitta nel derby contro Cividale, l'Apu Old Wild West Udine torna al PalaCarnera e ritrova il successo. Un finale incredibile con i padroni di casa ... (pianetabasket.com)

A2 - Urania Milano rende visita all'Apu Udine - Sempre alta l'asticella per i rossoblu della Wegreenit Urania Milano che avranno di fronte un'altra, legittima, pretendente alla promozione finale come è l'Apu Old Wild West ... (pianetabasket.com)