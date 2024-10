Tuchel nuovo CT dell’Inghilterra: ecco le sue parole | VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo le avventure con Borussia Dortmund, Psg, Chelsea e Bayern, Thomas Tuchel è diventato il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra Dopo le avventure con Borussia Dortmund, Psg, Chelsea e Bayern, Thomas Tuchel è diventato il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. Nel VIDEO di presentazione annuncia un obiettivo mondiale. VIDEO da Gazzetta.it. Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo le avventure con Borussia Dortmund, Psg, Chelsea e Bayern, Thomasè diventato ilcommissario tecnico dell'Inghilterra Dopo le avventure con Borussia Dortmund, Psg, Chelsea e Bayern, Thomasè diventato ilcommissario tecnico dell'Inghilterra. Neldi presentazione annuncia un obiettivo mondiale.da Gazzetta.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tuchel nuovo allenatore dell’Inghilterra - Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l’ora di iniziare il nostro viaggio insieme”. . Lee Carsley, ct ad interim, aveva accennato a questo identikit dopo la vittoria per 3-1 contro la Finlandia in Nations League la scorsa settimana. Lavorando a stretto contatto con Anthony (Barry, ndr) come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per ... (Italiasera.it)

Inghilterra - Tuchel nuovo CT dei “Tre Leoni” : opinione pubblica divisa - La Football Association ha ufficializzato ieri, a Wembley, la nomina di Thomas Tuchel come nuovo Commissario Tecnico dell'Inghilterra. (Pianetamilan.it)

Thomas Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra - Il cinquantunenne tedesco entrerà in carica dal 1 gennaio 2025 fino almeno al termine dei Mondiali del 2026. La FA, Federazione calcistica inglese, ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Thomas Tuchel quale nuovo ct dell’Inghilterra. Prima di allora, toccherà all’attuale ct ad interim Carsley, subentrato dopo le dimissioni di Southgate, a guidare la Nazionale dei Tre Leoni ... (Sport.periodicodaily.com)