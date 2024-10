'Transizione di genere': gli anti aborto di 'Pro Vita' a Palazzo Vecchio con la destra, protestano Pd-Ecolò/Avs-Sinistra (Di domenica 20 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayForti proteste di Pd, Ecolò/Avs e Sinistra progetto comune per la conferenza stampa in programma martedì 22 ottobre, alle 12:30 a Palazzo Vecchio, convocata dal movimento anti abortista 'Pro Vita Famiglia'. In questo caso la conferenza Firenzetoday.it - 'Transizione di genere': gli anti aborto di 'Pro Vita' a Palazzo Vecchio con la destra, protestano Pd-Ecolò/Avs-Sinistra Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayForti proteste di Pd,/Avs eprogetto comune per la conferenza stampa in programma martedì 22 ottobre, alle 12:30 a, convocata dal movimentoabortista 'ProFamiglia'. In questo caso la conferenza

