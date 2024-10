Tragica alluvione in Emilia-Romagna: giovane perde la vita a Botteghino di Zocca (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata di pioggia record ha colpito l’Emilia-Romagna, causando danni ingenti e allagamenti in vari comuni. Purtroppo, il bilancio si aggrava con la notizia di un giovane deceduto a Botteghino di Zocca, nel comune di Pianoro, a causa dell’improvviso esondare dei fiumi. Le autorità stanno monitorando la situazione critica, mentre le evacuazioni e gli interventi di soccorso sono in corso. L’impatto devastante delle piogge intense Nella serata tra il tardo pomeriggio e la notte, un’imponente perturbazione ha scaricato un quantitativo di pioggia senza precedenti sull’Emilia-Romagna, contribuendo a una situazione di emergenza. Le precipitazioni hanno superato le attese, facendo traboccare numerosi corsi d’acqua nell’area che si estende dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Ravenna. Gaeta.it - Tragica alluvione in Emilia-Romagna: giovane perde la vita a Botteghino di Zocca Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata di pioggia record ha colpito l’, causando danni ingenti e allagamenti in vari comuni. Purtroppo, il bilancio si aggrava con la notizia di undeceduto adi, nel comune di Pianoro, a causa dell’improvviso esondare dei fiumi. Le autorità stanno monitorando la situazione critica, mentre le evacuazioni e gli interventi di soccorso sono in corso. L’impatto devastante delle piogge intense Nella serata tra il tardo pomeriggio e la notte, un’imponente perturbazione ha scaricato un quantitativo di pioggia senza precedenti sull’, contribuendo a una situazione di emergenza. Le precipitazioni hanno superato le attese, facendo traboccare numerosi corsi d’acqua nell’area che si estende dalla provincia di Reggioa quella di Ravenna.

