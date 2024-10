Stellantis, Ciarambino: “Governo respinga i ricatti di Stellantis” (Di domenica 20 ottobre 2024) La vicepresidente del Consiglio regionale della Campania chiede rispetto per i lavoratori Stellantis «Piena e convinta solidarietà alla manifestazione indetta dai sindacati di categoria a tutela di tutti i lavoratori Stellantis – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – Ora è il momento di fare squadra per salvaguardare decine di migliaia di posti di lavoro in Campania e nel resto del Paese». «Le parole di Tavares – prosegue Ciarambino – che ha paventato la scure dei licenziamenti, sono inaccettabili. Impresaitaliana.net - Stellantis, Ciarambino: “Governo respinga i ricatti di Stellantis” Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di domenica 20 ottobre 2024) La vicepresidente del Consiglio regionale della Campania chiede rispetto per i lavoratori«Piena e convinta solidarietà alla manifestazione indetta dai sindacati di categoria a tutela di tutti i lavoratori– dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – Ora è il momento di fare squadra per salvaguardare decine di migliaia di posti di lavoro in Campania e nel resto del Paese». «Le parole di Tavares – prosegue– che ha paventato la scure dei licenziamenti, sono inaccettabili.

