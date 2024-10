Rinvio della partita di basket tra Virtus Bologna e Bertram Tortona causa maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La partita di basket tra la Virtus Bologna e la Bertram Tortona, prevista per oggi alle 18.15, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa in seguito a un’ordinanza firmata dal sindaco di Casalecchio di Reno, che ha imposto la chiusura dell’Unipol Arena a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di gestione di emergenze legate al maltempo, un tema sempre più rilevante negli sport all’aperto e nei grandi eventi, dove la sicurezza del pubblico e dei partecipanti è la priorità assoluta. Le motivazioni della chiusura dell’Unipol Arena L’Unipol Arena, storica sede di importanti eventi sportivi e concerti, ha visto un’ordinanza di chiusura a seguito delle avverse previsioni meteorologiche. Gaeta.it - Rinvio della partita di basket tra Virtus Bologna e Bertram Tortona causa maltempo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laditra lae la, prevista per oggi alle 18.15, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa in seguito a un’ordinanza firmata dal sindaco di Casalecchio di Reno, che ha imposto la chiusura dell’Unipol Arena adelle avverse condizioni meteorologiche. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di gestione di emergenze legate al, un tema sempre più rilevante negli sport all’aperto e nei grandi eventi, dove la sicurezza del pubblico e dei partecipanti è la priorità assoluta. Le motivazionichiusura dell’Unipol Arena L’Unipol Arena, storica sede di importanti eventi sportivi e concerti, ha visto un’ordinanza di chiusura a seguito delle avverse previsioni meteorologiche.

