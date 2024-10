Rinnovo Kvara, il Napoli si è posto un limite economico: svelata la cifra (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli lavora al Rinnovo di Kvara, ma Aurelio De Laurentiis ha ormai chiarito la posizione del club: svelata la cifra massima che verrà offerta al georgiano. In questi giorni si parla molto del Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, e non con accezione positiva: ad oggi, infatti, le parti sono molto lontane e sembra complicato pensare di arrivare ad una firma in tempi brevi. Per alcuni, sembra complicato arrivare ad una firma. Stop. Si, perchè le parti si sono sensibilmente allontanate, o forse non si sono mai avvicinate in maniera importante: l’entourage del giocatore chiede una cifra ormai nota da tempo per arrivare alla firma sul contratti. Mamuka Jugeli e papà Badri sono stati molto chiari, servono 8 milioni di euro per arrivare ad un accordo e prolungare il contratto, stando sempre a quello che chiedono dal lato georgiano, fino al 2029. Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, il Napoli si è posto un limite economico: svelata la cifra Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Illavora aldi, ma Aurelio De Laurentiis ha ormai chiarito la posizione del club:lamassima che verrà offerta al georgiano. In questi giorni si parla molto deldi Khvichatskhelia, e non con accezione positiva: ad oggi, infatti, le parti sono molto lontane e sembra complicato pensare di arrivare ad una firma in tempi brevi. Per alcuni, sembra complicato arrivare ad una firma. Stop. Si, perchè le parti si sono sensibilmente allontanate, o forse non si sono mai avvicinate in maniera importante: l’entourage del giocatore chiede unaormai nota da tempo per arrivare alla firma sul contratti. Mamuka Jugeli e papà Badri sono stati molto chiari, servono 8 milioni di euro per arrivare ad un accordo e prolungare il contratto, stando sempre a quello che chiedono dal lato georgiano, fino al 2029.

