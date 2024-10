Pattinaggio artistico, Malinin vince Skate America: terzo sigillo di fila, battuti Aymoz e Miura (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilia Malinin ha vinto la gara maschile di Skate America, prima tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Il fuoriclasse statunitense si è imposto sul ghiaccio di Allen (Texas, USA) con il punteggio di 290.12: dopo aver timbrato il miglior punteggio del programma corto, il Campione del Mondo si è distinto sulle note di I’m Not a Vampire nel free skating e ha ricevuto il riscontro di 190.43 (102.19 per la parte tecnica e 88.24 per i components). Il 19enne ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo aver primeggiato al Lombardia Trophy e ha trionfato a Skate America per la terza volta consecutiva, lasciandosi alle spalle il francese Kevin Aymoz, che ha confezionato il libero migliore di giornata (190.84, 98.90+91. Oasport.it - Pattinaggio artistico, Malinin vince Skate America: terzo sigillo di fila, battuti Aymoz e Miura Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Iliaha vinto la gara maschile di, prima tappa del Grand Prix di. Il fuoriclasse statunitense si è imposto sul ghiaccio di Allen (Texas, USA) con il punteggio di 290.12: dopo aver timbrato il miglior punteggio del programma corto, il Campione del Mondo si è distinto sulle note di I’m Not a Vampire nel free skating e ha ricevuto il riscontro di 190.43 (102.19 per la parte tecnica e 88.24 per i components). Il 19enne ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo aver primeggiato al Lombardia Trophy e ha trionfato aper la terza volta consecutiva, lasciandosi alle spalle il francese Kevin, che ha confezionato il libero migliore di giornata (190.84, 98.90+91.

Pattinaggio artistico - Skate America 2024 : Higuchi vince il singolo femminile - il duo Miura/Kihara trionfa nell’artistico - Le prime medaglie assegnate nel corso del weekend sono state quelle della gara delle coppie d’artistico nella quale il duo nipponico Riku Miura/Ryuichi Kihara ha confermato la leadership ottenuta dopo il programma corto nonostante una caduta sul triplo loop lanciato e diverse sbavature da parte di Miura sui salti in parallelo. (Sportface.it)

Pattinaggio artistico - Wakaba Higuchi rimonta e vince Skate America. Malinin tallonato da Miura - 58+67. 61 per i components). La giapponese si è scatenata nel free skating, riuscendo in una strepitosa rimonta dalla quarta piazza con cui aveva concluso il programma corto. 40). 81 (66. La belga Nina Pinzarrone ha piazzato un bel 130. 40, 59. La 23enne si è distinta sulle note di Natura Boy e Running Up That Hill, riuscendo a esprimersi nel miglior modo possibile dopo l’infortunio che le impedì ... (Oasport.it)

Pattinaggio artistico - Riku Miura e Ryuichi Kihara vincono Skate America - 44 (68. 57 per la parte tecnica e 68. 79). . 73), che di fronte al proprio pubblico ci sono lasciati alle spalle i connazionali Alisa Efimova e Misha Mitrofanov (191. 46 per superare i georgiani di misura (122. 70+66. 23. Il 32enne e la 22enne si sono distinti sulle note di Adios di Benjamin Clementine, venendo premiati con il punteggio di 136. (Oasport.it)