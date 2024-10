Mountain Bike: la seconda prova della Challenge Casa Bonello (Di domenica 20 ottobre 2024) San Miniato (Pisa), 20 ottobre 2024 – Notevole il successo di partecipazione anche alla seconda e penultima prova della Challenge Casa Bonello, la manifestazione di Mountain Bike organizzata dalla San Miniato-S.Croce che si svolge al ciclodromo di Casa Bonello. Una gara impegnativa per tutti, concorrenti e organizzatori, per le condizioni meteo con il fango che ha messo a dura prova le capacità dei giovanissimi che hanno sguazzato nel fango dimostrando impegno e divertendosi. Da segnalare verso la fine della manifestazioni le variazioni intercorse tra i partecipanti anche pochi minuti prima della partenza. Una maggiore collaborazione e adeguate comunicazioni avrebbero giovato a tutti. Sabato prossimo 26 ottobre sempre con inizio alle ore 15 la terza e ultima prova della Challenge. Sport.quotidiano.net - Mountain Bike: la seconda prova della Challenge Casa Bonello Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) San Miniato (Pisa), 20 ottobre 2024 – Notevole il successo di partecipazione anche allae penultima, la manifestazione diorganizzata dalla San Miniato-S.Croce che si svolge al ciclodromo di. Una gara impegnativa per tutti, concorrenti e organizzatori, per le condizioni meteo con il fango che ha messo a durale capacità dei giovanissimi che hanno sguazzato nel fango dimostrando impegno e divertendosi. Da segnalare verso la finemanifestazioni le variazioni intercorse tra i partecipanti anche pochi minuti primapartenza. Una maggiore collaborazione e adeguate comunicazioni avrebbero giovato a tutti. Sabato prossimo 26 ottobre sempre con inizio alle ore 15 la terza e ultima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Enduro Marche Series - appuntamento con le mountain bike - L’evento, che si svolgerà a San Lorenzo, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. . Programma della giornata: ore 9 apertura ufficiale della manifestazione; ore 10 inizio delle gare; ore 16 premiazione dei vincitori. Domenica Treia sarà di nuovo teatro di un’importante giornata all’insegna dello sport e dell’adrenalina. (Ilrestodelcarlino.it)

Cade dalla mountainbike dentro un corso d’acqua e non può muoversi : soccorso tra Pino Torinese e Superga - Nel primo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel territorio di Pino Torinese per un mountainbiker infortunato nel bosco. L'uomo stava percorrendo un tratto di sentiero nella zona di via dei Colli, la strada panoramica tra Pino e Superga, quando è... (Torinotoday.it)

Mountain Bike : Giana - Genini e Moraschinelli leader al circuito Master Cicli Pozzi - Tappa finale del Circuito Master Cicli Pozzi di mountain bike domenica 6 ottobre con la seconda edizione del Trofeo “XCO Vertemate con Minoprio”, gara che nel 2023 è stata riconosciuta dai bikers come il tracciato più bello del circuito stesso. Dopo l’usuale tratto di lancio, i bikers hanno... (Sondriotoday.it)