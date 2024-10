Migranti, Meloni posta mail Patarnello: “La premier più pericolosa di Berlusconi” (Di domenica 20 ottobre 2024) L'azione di Meloni e il suo governo continuano a suscitare forti reazioni. La premier, nel rispondere alle critiche L'articolo Migranti, Meloni posta mail Patarnello: “La premier più pericolosa di Berlusconi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, Meloni posta mail Patarnello: “La premier più pericolosa di Berlusconi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'azione die il suo governo continuano a suscitare forti reazioni. La, nel rispondere alle critiche L'articolo: “Lapiùdi” proviene da Il Difforme.

Migranti - Meloni posta mail giudice : premier “più pericolosa di Berlusconi” - (Adnkronos) – "'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per… L'articolo Migranti, Meloni posta mail giudice: premier “più pericolosa di Berlusconi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

“Meloni più pericolosa di Berlusconi” - la premier rilancia la mail del magistrato nella chat delle toghe. E Fdi va all’assalto - Questo significa richiamare alla categoria dell’abnormità. Un assalto che va in onda proprio nelle stesse ore in cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio attacca le toghe per aver applicato il diritto Ue, annullando il trasferimento dei 12 migranti al centro di accoglienza in Albania. Come se il ministro avesse inteso dire ai colleghi del tribunale di Roma: se non provvedete secondo i miei ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Giorgia Meloni più pericolosa di Berlusconi”. La premier rilancia la mail del magistrato - “Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico – si legge nel messaggio che farebbe parte di uno scambio di mail con altri magistrati – e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (. . Forza Italia per bocca di Maurizio Gasparri in “un’interrogazione urgente” al ministro Nordio invoca una ... (Quotidiano.net)