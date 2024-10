Marc Marquez trionfa a Phillip Island: vittoria strategica nel MotoGp 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un emozionante weekend di gara ha visto Marc Marquez trionfare sul circuito di Phillip Island, in Australia, durante il quarto ultimo appuntamento della stagione di MotoGp 2024. Il pilota spagnolo, alla guida della Ducati Gresini, ha conquistato la sua terza vittoria stagionale, rafforzando la propria posizione mentre il campionato si avvicina alla conclusione. In una corsa avvincente e ricca di colpi di scena, Marquez ha preceduto il connazionale Jorge Martin, pilota della Pramac, e Pecco Bagnaia, attuale campione del mondo in carica, che ha dovuto accontentarsi del terzo posto. La gara: un inizio complicato per Marquez La competizione è iniziata in modo tutt’altro che facile per Marc Marquez. Sin dai primi istanti, un episodio inaspettato ha messo a rischio il suo avvio. Gaeta.it - Marc Marquez trionfa a Phillip Island: vittoria strategica nel MotoGp 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un emozionante weekend di gara ha vistore sul circuito di, in Australia, durante il quarto ultimo appuntamento della stagione di. Il pilota spagnolo, alla guida della Ducati Gresini, ha conquistato la sua terzastagionale, rafforzando la propria posizione mentre il campionato si avvicina alla conclusione. In una corsa avvincente e ricca di colpi di scena,ha preceduto il connazionale Jorge Martin, pilota della Pramac, e Pecco Bagnaia, attuale campione del mondo in carica, che ha dovuto accontentarsi del terzo posto. La gara: un inizio complicato perLa competizione è iniziata in modo tutt’altro che facile per. Sin dai primi istanti, un episodio inaspettato ha messo a rischio il suo avvio.

MotoGP - Marc Marquez : “Ho rischiato ed è andata bene : sapevo che avevo meno da perdere di Martin” - Quell’inconveniente alla partenza mi ha fatto fare una rimonta fantastica piena di rischi”. Sul feeling con Phillip Island: “Storicamente ci sono circuiti che vanno meglio e quelli che vanno peggio: questi solitamente è uno di quelli che va meglio. Quando fai fatica con uno stile di curve fai fatica per tutta la carriera, quando sei forte in uno stile di curva lo sei per tutta la carriera. (Oasport.it)

