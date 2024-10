Manovra, verso una riforma fiscale controversa: il dilemma sulle detrazioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli sviluppi nei prossimi giorni saranno fondamentali per comprendere come il governo intenda affrontare le sfide economiche L'articolo Manovra, verso una riforma fiscale controversa: il dilemma sulle detrazioni proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, verso una riforma fiscale controversa: il dilemma sulle detrazioni Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli sviluppi nei prossimi giorni saranno fondamentali per comprendere come il governo intenda affrontare le sfide economiche L'articolouna: ilproviene da Il Difforme.

Pensioni verso la rivalutazione in Manovra - aumenti più alti rispetto al 2024 - Secondo i dati Istat, quest’anno la rivalutazione sarà attorno all’1,6% e il Governo ha deciso che rimarrà al 100% per tutti gli assegni fino a 4 volte la pensione minima, quindi circa 2100 euro al mese. Negli ultimi anni il Governo aveva limitato questo meccanismo risparmiando miliardi di euro, ma alcuni tribunali hanno affermato che questa misura non è legittima. (Quifinanza.it)

Manovra - verso la conferma del bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa anche nel 2025 - Secondo quando si apprende, la manovra attesa questa sera in consiglio dei ministri dovrebbe salvare l’agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. Come anticipato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata alle prime case. (Gazzettadelsud.it)

Manovra 2025 - verso bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa. Meloni : “Su extraprofitti più coraggio della sinistra” - Meloni accelera, pronta la Manovra. Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50% e i tagli del 5% ai ministeri. Roma, 15 ottobre 2024 – Attesa per il Consiglio dei ministri delle 20 che dovrebbe approvare la manovra da 25 miliardi per il 2025, il decreto fiscale e il Documento di bilancio per l'Europa. (Quotidiano.net)