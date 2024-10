LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: duello Norris-Verstappen, ma la Ferrari è in agguato (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il GP USA in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, piloti e team saranno chiamati a uno sforzo non indifferente dal punto di vista della guida e della preparazione alla gara. Il tracciato è tra i più impegnativi in calendario e richiederà tanto al mezzo meccanico e non solo. La Ferrari inizierà la propria avventura dalla seconda fila. Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono classificati in terza e quarta posizione, non avendo quel feeling con le mescole soft che sarebbe stato necessario avere per fare la differenza nel time-attack. E così a partire dalla p.1 sarà la McLaren di Lando Norris, che ha sorpreso un Max Verstappen (Red Bull) lanciatissimo verso la pole. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: duello Norris-Verstappen, ma la Ferrari è in agguato Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP USA in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buona sera e bentrovati alladel GP degli USA, 19° appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Austin, piloti e team saranno chiamati a uno sforzo non indifferente dal punto di vista della guida e della preparazione alla gara. Il tracciato è tra i più impegnativi in calendario e richiederà tanto al mezzo meccanico e non solo. Lainizierà la propria avventura dalla seconda fila. Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono classificati in terza e quarta posizione, non avendo quel feeling con le mescole soft che sarebbe stato necessario avere per fare la differenza nel time-attack. E così a partire dalla p.1 sarà la McLaren di Lando, che ha sorpreso un Max(Red Bull) lanciatissimo verso la pole.

