L'Empoli si prende gli applausi, il Napoli i tre punti (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli – Napoli 0-1 EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (78' Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (78' Haas), Grassi, Fazzini (78' Ekong), Pezzella; Esposito, Colombo (86' Konate). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sambia, Pellegri, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, All. D'AversaNapoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (59' Olivera); Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano (86' Mazzocchi), Lukaku (59' Simeone), Kvaratskhelia (76' David Neres). A disposizione: Turi, Contini; Juan Jesus, Rafa Marin, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho. All. ConteARBITRO: Abisso di Palermo (Mastrodonato-Scarpa)RETI: 18'st rig. KvaratskheliaNOTE: Ammoiniti Grassi, Anguissa, Di Lorenzo, Haas EMPOLI – Si interrompe con la capolista Napoli l'imbattibilità di un ottimo Empoli, che anche in questa occasione dimostra grande grinta e condizione.

Napoli - Conte : “Male nel primo tempo - l’Empoli è una squadra in forma” - The post Napoli, Conte: “Male nel primo tempo, l’Empoli è una squadra in forma” appeared first on SportFace. Abbiamo diverse possibilità da sfruttare viste le caratteristiche dei giocatori, il secondo tempo è stato totalmente diverso e abbiamo meritato di passare in vantaggio, è stata una partita equilibrata. (Sportface.it)

Napoli - vittoria di rigore : Kvaratskhelia stende l’Empoli e riporta Conte in vetta - Pochi minuti dopo, è Pezzella a mettere alla prova il portiere partenopeo, ma ancora una volta Caprile si fa trovare pronto. . La squadra di D’Aversa è arrembante e continua a creare occasioni, soprattutto con Fazzini e Colombo, ma la difesa del Napoli riesce sempre a metterci una pezza. Ed è proprio il Cholito, pochi secondi dopo il suo ingresso, a risultare decisivo: gira in porta un pallone ... (Anteprima24.it)

Il Napoli espugna il Castellani e blinda la vetta : il rigore di Kvaratskhelia chiude l’imbattibilità interna dell’Empoli - L’Empoli si spegne e D’Aversa sceglie il cambio coraggioso inserendo Solbakken al posto di Grassi. All’11’ ci prova Esposito con un destro al volo da posizione defilata, ma Caprile fa buona guardia sul primo palo. Un rigore di Kvaratskhelia restituisce la vetta in solitaria al Napoli sul campo dell’Empoli, dove in stagione nessuna squadra era riuscita a segnare. (Sportface.it)