La consulta dei ragazzi di Montebelluna consegna i fondi del mercatino solidale (Di domenica 20 ottobre 2024) La consulta dei ragazzi e delle Ragazze di Montebelluna, in occasione dell'anno scolastico 2023-24, ha concluso con successo un'importante iniziativa di solidarietà , consegnando i fondi raccolti attraverso il mercatino dell’usato organizzato durante la Giornata del Volontariato del 5 ottobre Trevisotoday.it - La consulta dei ragazzi di Montebelluna consegna i fondi del mercatino solidale Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladeie delle Ragazze di, in occasione dell'anno scolastico 2023-24, ha concluso con successo un'importante iniziativa di solidarietà ,ndo iraccolti attraverso ildell’usato organizzato durante la Giornata del Volontariato del 5 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Oroscopo Cancro di oggi 20 ottobre - Consulta l'oroscopo Cancro a cura di Paolo Fox di oggi, 20 ottobre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... (corriere.it)

La ricetta di Funaro per la Gen Z: "Tpl, orario notturno prolungato. E mi impegno a far riaprire la Flog" - I ragazzi chiedono maggiori momenti di aggregazione, trasporto intermodale e presidio del territorio. La sindaca: "Più eventi e spettacoli per favorire socialità ". E sul ’tempio rock’ "la giunta ci st ... (lanazione.it)

Aversa, “Percorsi di Luce” dal cuore della Diocesi: il Palazzo Vescovile apre le porte il 25 ottobre - Aversa (Caserta) - Al via le attività dell’Ufficio per l’Educazione la Scuola e l’Università , unitamente al supporto della Consulta della Pastorale ... (pupia.tv)