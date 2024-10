Inzaghi: «De Vrij e Frattesi giganteschi! Infortuni? Non preoccupato» (Di domenica 20 ottobre 2024) Inzaghi dopo Roma-Inter terminata sul punteggio di 0-1, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha parlato della sfida dicendosi soddisfatto per la prestazione della squadra e in particolare degli infortunati. L’ANALISI – Simone Inzaghi dopo Roma-Inter con grande soddisfazione ha commentato così la partita: «Sicuramente è stata una partita difficile e combattuta. Nel primo tempo entrambe le squadre erano bloccate, sentivamo l’importanza della partita, però i ragazzi sono stati bravissimi. Sono molto contento, abbiamo avuto delle difficoltà con gli Infortuni. De Vrij e Frattesi con poco riscaldamento hanno fatto una partita gigantesca. Hanno fatto tutti una grande gara, altrimenti qui a Roma non vinci. Proseguiamo con questo percorso, è la quarta vittoria in tutte le competizioni. Siamo solo all’inizio, ma vogliamo continuare così». Inter-news.it - Inzaghi: «De Vrij e Frattesi giganteschi! Infortuni? Non preoccupato» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)dopo Roma-Inter terminata sul punteggio di 0-1, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha parlato della sfida dicendosi soddisfatto per la prestazione della squadra e in particolare degli infortunati. L’ANALISI – Simonedopo Roma-Inter con grande soddisfazione ha commentato così la partita: «Sicuramente è stata una partita difficile e combattuta. Nel primo tempo entrambe le squadre erano bloccate, sentivamo l’importanza della partita, però i ragazzi sono stati bravissimi. Sono molto contento, abbiamo avuto delle difficoltà con gli. Decon poco riscaldamento hanno fatto una partita gigantesca. Hanno fatto tutti una grande gara, altrimenti qui a Roma non vinci. Proseguiamo con questo percorso, è la quarta vittoria in tutte le competizioni. Siamo solo all’inizio, ma vogliamo continuare così».

