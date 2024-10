Inter-Juventus Women 0-0 al 45?, la difesa gestisce! Tutto sotto controllo (Di domenica 20 ottobre 2024) Inter-Juventus Women, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025 è terminato sul risultato di 0-0 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. FINE PRIMO TEMPO – Inter-Juventus Women, partita giocata all’’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano, ha visto le bianconere mantenere il possesso palla, ma senza riuscire a concretizzare le numerose occasioni create. La Juventus Women è scesa in campo con grande intensità, mostrando una chiara volontà di mettere sotto pressione le avversarie. Nel corso del primo tempo, le ragazze di Massimiliano Canzi hanno sviluppato buone manovre offensive, ma si sono spesso arenate di fronte alla solida difesa dell’Inter, che ha mostrato un’efficace organizzazione difensiva, rimanendo compatta e pronta a chiudere gli spazi. Inter-news.it - Inter-Juventus Women 0-0 al 45?, la difesa gestisce! Tutto sotto controllo Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024), incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025 è terminato sul risultato di 0-0 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. FINE PRIMO TEMPO –, partita giocata all’’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano, ha visto le bianconere mantenere il possesso palla, ma senza riuscire a concretizzare le numerose occasioni create. Laè scesa in campo con grande intensità, mostrando una chiara volontà di metterepressione le avversarie. Nel corso del primo tempo, le ragazze di Massimiliano Canzi hanno sviluppato buone manovre offensive, ma si sono spesso arenate di fronte alla solidadell’, che ha mostrato un’efficace organizzazione difensiva, rimanendo compatta e pronta a chiudere gli spazi.

Inter-Juventus Women - le formazioni ufficiali : Piovani ne cambia 5! - Inter-Juventus Women è uno dei big-match di giornata in programma alle 12, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e le scelte di mister Gianpiero Piovani. INTER-JUVENTUS WOMEN – LE FORMAZIONI UFFICIALI Inter (3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, ...