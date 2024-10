Gaeta / Centro alta diagnostica all’ospedale “Monsignor Di Liegro” verso l’accreditamento (Di domenica 20 ottobre 2024) Gaeta – Tempi brevi per l’accreditamento da parte della Regione Lazio del Centro di diagnostica realizzato all’interno dell’ospedale “Monsignor Luigi Di Liegro” di Gaeta. Ad annunciarlo è il direttore sanitario del polo ospedaliero sud dell’Asl di Latina, Pino Ciarlo, confermando lo svolgimento nei giorni scorsi di un mirato sopralluogo nei lavori in cui è stato L'articolo Gaeta / Centro alta diagnostica all’ospedale “Monsignor Di Liegro” verso l’accreditamento Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Centro alta diagnostica all’ospedale “Monsignor Di Liegro” verso l’accreditamento Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di domenica 20 ottobre 2024)– Tempi brevi perda parte della Regione Lazio deldirealizzato all’interno dell’ospedale “Luigi Di” di. Ad annunciarlo è il direttore sanitario del polo ospedaliero sud dell’Asl di Latina, Pino Ciarlo, confermando lo svolgimento nei giorni scorsi di un mirato sopralluogo nei lavori in cui è stato L'articoloDiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaeta / Distretto Socio-Sanitario Lt/5 : presentato l’avvio del “Centro di Facilitazione Digitale” - GAETA – Giovedì 10 ottobre 2024 è stato presentato, presso l’Aula Consiliare del Comune di Gaeta, capofila del Distretto Socio Sanitario LT/5 , l’avvio del “Centro di Facilitazione Digitale Distretto Socio Sanitario LT/5” servizio destinato a fornire assistenza e formazione gratuita ai cittadini del Comune di Gaeta, Formia, Minturno, Itri, SS. (Temporeale.info)

Gaeta / Centro commerciale Gate A - Avico(M5s) : “sicurezza - subito un ingresso e un’uscita a senso unico” - GAETA – “La sicurezza non è un business, Centro commerciale Ex Pia: subito un ingresso e un’uscita a senso unico per tutta la struttura” – è l’appello richiesta firmato da Simone Avico, referente del Movimento cinque stelle di Gaeta. Che quel tratto di strada sia stato teatro di diversi incidenti stradali, taluni anche dal tragico […] L'articolo Gaeta / Centro commerciale Gate A, Avico(M5s): ... (Temporeale.info)

“Sensuability : ti ha detto niente la mamma?” - mostra al centro culturale Altinate San Gaetano - "Sensuability", la mostra che ha l’obiettivo di abbattere gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità e la sessualità, nata da un’idea di Armanda Salvucci, arriva a Padova al Centro culturale Altinate San Gaetano, nello spazio adibito alle esposizioni all’interno del Future Vintage Festival... (Padovaoggi.it)