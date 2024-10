Formazioni ufficiali Roma-Inter, le scelte degli allenatori (Di domenica 20 ottobre 2024) Formazioni ufficiali Roma-Inter, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A tra Roma–Inter. Di seguito le Formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. A disposizione: Marin, Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Roma-Inter, le scelte degli allenatori Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024), ledei dueper il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A tra. Di seguito ledai due(3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. A disposizione: Marin,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Cagliari Torino - le scelte per il match - Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. All. Formazioni ufficiali Cagliari Torino, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’attuale giornata del campionato di Serie A Alle 18:00 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A Cagliari Torino. : […]. FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, ... (Calcionews24.com)

Formazioni ufficiali Lecce Fiorentina - le scelte per il match - FORMAZIONI UFFICIALI LECCE FIORENTINA. Formazioni ufficiali Lecce Fiorentina, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’attuale giornata del campionato di Serie A Alle 15:00 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A Lecce Fiorentina. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. (Calcionews24.com)

Formazioni Ufficiali Venezia Atalanta - le scelte per il match - Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA ATALANTA. Formazioni ufficiali Venezia Atalanta, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’attuale giornata del campionato di Serie A Alle 15:00 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A Venezia Atalanta. (Calcionews24.com)