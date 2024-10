Fc Viterbo, i tifosi: “Non ci riconosciamo in questo progetto, Salaris e Camilli trovino una soluzione” (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima che il Rocchi diventasse teatro dello scontro salvezza tra la Fc Viterbo e l’Ottavia, i tifosi gialloblù si sono dati appuntamento per parlare del futuro. Non solo quello societario. Un’ora prima della partita, davanti allo stadio, i supporters hanno espresso tutto il loro malcontento per Viterbotoday.it - Fc Viterbo, i tifosi: “Non ci riconosciamo in questo progetto, Salaris e Camilli trovino una soluzione” Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima che il Rocchi diventasse teatro dello scontro salvezza tra la Fce l’Ottavia, igialloblù si sono dati appuntamento per parlare del futuro. Non solo quello societario. Un’ora prima della partita, davanti allo stadio, i supporters hanno espresso tutto il loro malcontento per

Fc Viterbo sconfitta in Coppa Italia - tifosi furiosi : "Con il Civitavecchia un derby - non esiste prendere cinque gol" - Nell’andata del match degli ottavi di Coppa Italia, l’Fc Viterbo esce sconfitta contro il Civitavecchia, perdendo 5-2. Non basta infatti la doppietta di Scozzari per fronteggiare gli avversari, che siglano la manita con Cesaroni (autore di una doppietta) Avellini, Laurenti, Funari. Una... (Viterbotoday.it)

Fc Viterbo senza tifosi a Vignanello. Il duro comunicato dei tifosi : "Non la seguiremo" - . La nostra casa è il Rocchi e non seguiremo. A sostenerla non ci saranno però i tifosi del gruppo "Vetus Urbs", che in un comunicato hanno spiegato: "Mercoledì a Vignanello non ci saremo. L'Fc Viterbo scenderà in campo domani per la Coppa Italia a Vignanello, per "salutare" il suo vecchio impianto. (Viterbotoday.it)