.com - Fabiani contro il Var: “Serve uniformità”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore sportivo della Lazio Angelonon ci sta: “Il movimento del calcio tutto chiededi giudizi”. Lo dice dopo la sconfitta con la Juve, arrivata all’85esimo per un autogol di Gila. Ma le recriminazioni sono per un episodio arrivato qualche minuto prima. Quando in aria biancoceleste Douglas Luiz ha colpito Patric. Un gesto non visto dall’arbitro e nemmeno dal Var. Ha dettoai microfoni di Sky: “Douglas Luiz poco prima che prendiamo gol dà un pugno a Patric ma lì il Var non è intervenuto. Lo stesso giocatore poi è entrato con il piede a martello su Rovella, e anche lì non è intervenuto, cosa che invece ha fatto sull’episodio dell’espulsione. Questa Var a cosa? Sea qualcosa, dovrebbe essere utile per tutti gli episodi mentre a volte sembra che vada a senso unico. E non è una cosa che riguarda la Lazio ma tutto il calcio.