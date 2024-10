Oasport.it - Equitazione: Eduardo Alvarez Aznar vince nel Global Champions Tour di Rabat. Ora i playoff di Riad con De Luca

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’ultima tappa della stagione regolare del2024 si è conclusa a. In terra marocchina infatti il percorso di salto ostacoli per i migliori binomi al mondo ha dato il suo responso. Are è stato lo spagnoloche, in sella a Rokfeller de Pleville Bois Margot e con un doppio percorso netto, ha chiuso la sua prova col crono di 36.96 precedendo la forte svedese Malin Baryard-Johnsson, seconda con 37.44 (montante H & M Indiana), e la tedesca Janne Friederike Meyer-Zimmermann, terza avendo fatto fermare la clessidra a 38.10 (in sella a Messi van ‘t Ruytershof). Buona la prova degli italiani, anche se nessuno dei due è riuscito ad arrivare al jump off. Lorenzo De, che sarà aidi, dal 20 al 23 novembre, ha chiuso in 8a posizione col tempo di 69.