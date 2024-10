De Laurentiis "Napoli per 14 anni sempre in Europa" (Di domenica 20 ottobre 2024) Il patron dei partenopei elogia Conte: "E' un leader" Napoli - "Torniamo a sfidare lo strapotere del Nord siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine. Abbiamo avuto una continuitĂ per 14 anni di essere l'unica squadra italiana ad essere sempre in Europa. Non tutte le ciambelle nas Ilgiornaleditalia.it - De Laurentiis "Napoli per 14 anni sempre in Europa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il patron dei partenopei elogia Conte: "E' un leader"- "Torniamo a sfidare lo strapotere del Nord siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine. Abbiamo avuto una continuitĂ per 14di essere l'unica squadra italiana ad esserein. Non tutte le ciambelle nas

De Laurentiis : «Napoli forse si sta svegliando da un letargo di trecento anni» - De Laurentiis: «Napoli forse si sta forse svegliando da un letargo di trecento anni» Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, a margine dell’evento “Eroici”, l’anteprima del docufilm che racconta i 100 anni del Corriere dello Sport. (Ilnapolista.it)

De Laurentiis : «Napoli forse si sta forse svegliando da un letargo di trecento anni» - . Poi ancora: «Napoli è una città sofferente, una città matrigna, che deve e si sta forse svegliando da questo letargo che ormai da 300 anni gli è stata imposto e sta sorgendo a città protagonista, a prescindere dal calcio, anche ad altri livelli”, ha concluso De Laurentiis. «Conte è un leader del calcio, lo abbiamo preso e siamo contentissimi che lui possa dare una mano al Napoli. (Ilnapolista.it)

Omicidio a Napoli : uomo di 43 anni ucciso da colpi d’arma da fuoco - indagini in corso - Le risposte potrebbero richiedere tempo e una forte collaborazione tra i cittadini, le forze dell’ordine e le istituzioni. La comunità si interroga su cosa possa essere fatto per prevenire simili fatti in futuro e su quali strategie adottare per limitare l’influenza di organizzazioni criminali. Mentre i cittadini richiedono maggiore protezione e presenza sul territorio, le autorità locali ... (Gaeta.it)