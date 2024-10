Cagliari-Torino, Nicola: “Siamo contenti, battuta squadra piena di qualità” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Di esami di maturità ce ne saranno ancora molti da superare. Di certo abbiamo trovato una squadra piena di qualità. Il Torino mi ha impressionato per come sta in campo e per come sviluppa il suo gioco, oltre al peso offensivo”. Lo ha detto il tecnico del Cagliari, Davide Nicola dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino all’Unipol Domus. Decisivi i gol di Viola e Palomino, oltre all’autorete di Coco al 78?. “La mia squadra è stata brava a capire che era necessario cambiare un paio di assetti, senza rinunciare a fare quello che avevamo provato. Nel primo tempo ad esempio Luvumbo faceva un po’ di fatica, da qui la scelta di fare la staffetta con Marin, che veniva da due partite giocate con la Nazionale. È andata bene e Siamo felici”, ha concluso l’allenatore dei sardi. Sul campionato: “Mi piace perché tutti vogliono proporre e vincere, lo vedo davvero competitiva. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Di esami di maturità ce ne saranno ancora molti da superare. Di certo abbiamo trovato unadi. Ilmi ha impressionato per come sta in campo e per come sviluppa il suo gioco, oltre al peso offensivo”. Lo ha detto il tecnico del, Davidedopo la vittoria per 3-2 contro ilall’Unipol Domus. Decisivi i gol di Viola e Palomino, oltre all’autorete di Coco al 78?. “La miaè stata brava a capire che era necessario cambiare un paio di assetti, senza rinunciare a fare quello che avevamo provato. Nel primo tempo ad esempio Luvumbo faceva un po’ di fatica, da qui la scelta di fare la staffetta con Marin, che veniva da due partite giocate con la Nazionale. È andata bene efelici”, ha concluso l’allenatore dei sardi. Sul campionato: “Mi piace perché tutti vogliono proporre e vincere, lo vedo davvero competitiva.

Inter-Torino 3-2 - Vanoli : “Squadra con dei valori - ma da riasseblare” - Sicuramente non ci siamo mai illusi quando eravamo primi in classifica. . Questo episodio ha condizionato la nostra partita, ma voglio comunque fare i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo migliorare l’attenzione in area sulle marcature, ma lo spirito è stato eccezionale“. Dobbiamo credere di più in noi stessi, anche considerando la buona partita giocata oggi in dieci uomini“. (Sportface.it)

Frattesi : «Torino? Ecco cosa ho detto alla squadra! Scudetto? Corsa aperta» - Secondo me quattro o cinque squadre possono competere per il titolo». Corsa scudetto? Sicuramente sappiamo che è lunga, quindi dobbiamo essere bravi a mangiare più punti possibili in questo caso al Napoli primo in classifica. Ecco le sue impressioni prima del fischio d’inizio, affidate a Sky Sport MANGIARE PUNTI – Davide Frattesi è intervenuto così prima di Inter-Torino: «Sicuramente dobbiamo ... (Inter-news.it)

Torino-Lazio 2-3 - Baroni : “La squadra sta crescendo - ci mancano dei punti” - In settimana abbiamo avuto tanto dispendio di energie ma siamo rimasti concentrati. I gol presi sono situazioni che piano piano miglioreremo”, ha aggiunto Baroni, che si è poi concentrato sui singoli: “Noslin? Ha fatto buone partite, ha tante qualità, questi ragazzi giovani vanno alleggeriti delle responsabilità. (Sportface.it)