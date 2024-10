Oasport.it - Basket femminile: vittorie per Campobasso, Sassari, Schio e Venezia in Serie A1

(Di domenica 20 ottobre 2024) Si è conclusa la quarta giornata del massimo campionatodie dopo il successo casalingo di Tortona contro la Brixia Brescia ieri, oggi sono arrivate ledinegli ultimi match del weekend. No contest tra Battipaglia e, con il testacoda di giornata che ha visto le ospiti dominare il parquet campano. Dopo un primo quarto tutto sommato in equilibrio, chiuso sull’8-12, scappano via le ospiti con un parziale di 7-22 che significa +19 già al riposo. Non cambia la musica nel terzo quarto, chiuso con un parziale ancora più ampio, 7-30 e garbage time totale nell’ultima frazione per la vittoria finale di 32-88. Ben più equilibrata la sfida ditra le sarde e San Martino di Lupari.